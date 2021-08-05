Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки

Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале она продемонстрировала шестой результат — 319,80.

Её соотечественница Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).



В финал, который также состоится сегодня, 5 августа, пробились 12 спортсменок. Лучший результат в полуфинале — у китаянки Хунчань Цюань (415,65).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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