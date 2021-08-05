Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2021 в Токио в прыжках в воду с вышки

Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки
Комментарии

Россиянка Юлия Тимошинина вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале она продемонстрировала шестой результат — 319,80.

Её соотечественница Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).

В финал, который также состоится сегодня, 5 августа, пробились 12 спортсменок. Лучший результат в полуфинале — у китаянки Хунчань Цюань (415,65).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Россиянка Тимошинина вышла в полуфинал ОИ-2020 в прыжках в воду с вышки, Конаныхина выбыла
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021