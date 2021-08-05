Россиянка Валерия Коблова поспорит за бронзу Олимпиады-2020 в соревнованиях по борьбе

Россиянка Валерия Коблова примет участие в поединке за бронзу на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. В утешительном раунде она победила Аншу Аншу из Индии со счётом 5:1.

На старте соревнований Валерия одолела представительницу Мексики Альму Джейн Валенсию Эското — 5:2, а в четвертьфинале уступила Ирине Курочкиной из Беларуси со счётом 3:6. В поединке за бронза россиянка сегодня, 5 августа, поспорит с Эвелиной Георгиевой Николовой из Болгарии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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