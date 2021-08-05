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Россиянка Ромасенко заняла 7-е место в гребле на каноэ на Олимпиаде, у украинки — бронза

Российская каноистка Олеся Ромасенко заняла седьмое место на дистанции 200 м на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграла американка Невин Харрисон. Серебряным призёром стала канадка Лоранс Венсан-Лапуант. Бронза досталась украинке Людмиле Лузан.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Невин Харрисон (США) — 45,932.

2. Лоранс Венсан-Лапуант (Канада) — 46,786.

3. Людмила Лузан (Украина) — 47,034...

7. Олеся Ромасенко (Россия) — 47,777.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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