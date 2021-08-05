Венгерский байдарочник Шандор Тотка выиграл золото Олимпийских игр-2020 в Токио

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Венгерский байдарочник Шандор Тотка выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м. Серебряным призёром стал итальянец Манфреди Рицца. Бронза досталась представителю Великобритании Лиаму Хиту.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Шандор Тотка (Венгрия) — 35,035.

2. Манфреди Рицца (Италия) — 35,080.

3. Лиам Хит (Великобритания) — 35,202.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.