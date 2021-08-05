Российский борец Козырев проиграл в 1/8 финала Олимпиады-2020
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Российский спортсмен Сергей Козырев в 1/8 финала турнира Олимпийских игр по вольной борьбе уступил представителю Китая Дэну Чживэю.
Россиянин в весовой категории до 125 кг проиграл со счетом 1:8.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16). На втором месте располагается сборная США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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