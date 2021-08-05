Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в тройном прыжке

Португальский легкоатлет Педро Пабло Пичардо выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в тройном прыжке. Серебряным призёром стал китаец Чжу Ямин. Бронза досталась представителю Буркина-Фасо Югу Фабрису Занго.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пичардо (Португалия) — 17,98.

2. Чжу Ямин (Китай) — 17,57.

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,47.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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