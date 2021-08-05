Тетюхин — о Подлесных: Ярик вышел и сделал то, что должен делать настоящий мужик

Генеральный менеджер сборной России по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин высказался о выходе национальной команды в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«Напомнил ли этот матч финал в Лондоне? Сложно сказать. И да, и нет. Ситуация немножко другая, не критичная, скажем так, потому что ещё партия была, но тут даже дело не в этом. По характеру действительно ребятам нужно отдать должное. Каждому, кто стоял на площадке, кто за площадкой стоял. Все внесли свою лепту. Кто-то выходил на один мяч, на приём, кто-то на подачу выходил – это важно. Самое главное, что не потеряли веру. И то, что вера в товарища, что он не подведёт, реализует любую передачу на сто процентов, – это очень ценно. Очень хорошо, что есть такое качество, как характер.

Подлесных? Ярик вышел и сделал то, что должен делать настоящий мужик. Он не отжался, не попытался снять с себя груз ответственности, просто введя мяч на другую сторону, а выходил и засаживал подачу по-настоящему, по-мужски. Это говорит о том, что у него есть характер. Конечно, его заслуга очень большая, причём ты играешь с командой Бразилии и выходишь в такой ответственный момент, права на ошибку особо и нет. Я очень рад, что у наших ребят есть внутри такой характер, стержень.

Рискуя, веря в своих товарищей, доверяя полностью тренерскому штабу, всё в совокупности даёт какую-то внутри уверенность, поэтому я надеюсь, что у нас с этим всё в порядке внутри коллектива, и ребята выходят и не боятся рисковать. Это тоже очень важно. Я думаю, что ещё личные качества тут работают и Туомас выбирал людей с определёнными качествами в характере.

Была ли дополнительная мотивация после поражения от Бразилии в полуфинале в Рио? Она всегда существует где-то подсознательно, потому что мы прикинули, что Бразилия с 2004 года всё время играла в олимпийских финалах. Это первый раз, когда за столько лет они не участвуют в финале. Думаю, и это послужило дополнительной мотивацией. И то, что каждый год где-то нас останавливали бразильцы, – это тоже капельку, но всё равно добавило ребятам каких-то ощущений, злости.

Поддержка женской сборной? Это важно, это мегаважно. Девчонки собрались после вчерашнего обидного поражения, пришли сегодня поддержать ребят – это дорогого стоит. Мы вначале втроём сидели в окружении бразильской бригады – у них тоже много болельщиков пришло. Но потом подключились наши девчонки и ситуацию выровняли. Девчонки сегодня хорошо отработали, молодцы. Я думаю, что в этой победе есть и заслуга девчонок», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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