Никита Нагорный получил футболку Криштиану Роналду с автографом

Олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный получил в подарок игровую футболку нападающего туринского «Ювентуса» португальца Криштиану Роналду с автографом.
Момент вручения подарка Нагорный выложил в «сториз» своего «инстаграма» и признался, что сбылась его вторая мечта.
«Я уже посмотрел, что в подарочной коробке, я уже удивился, теперь ваша очередь. Подарок от Лёшечки Столярова (спортивный блогер. — Прим. «Чемпионата»)», — обратился к подписчикам Нагорный.
Фото: «Инстаграм» Никиты Нагорного
На Олимпиаде в Токио Нагорный в составе сборной России победил в командном турнире. Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала первой в командном олимпийском турнире впервые с 1996 года. Также Нагорный завоевал бронзовую медаль Игр в личном многоборье и упражнениях на перекладине.
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