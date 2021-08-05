Тина Канделаки — «ветерану русофобии» Зеппельту: вы полны агрессией, страхом и ненавистью

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки жёстко ответила немецкому журналисту Хайо Зеппельту, назвав его заслуженным ветераном русофобии. Ранее Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) молчит, когда Кремль нагло угрожает иностранным журналистам.

Новость по теме Зеппельт: МОК молчит, когда Кремль нагло угрожает иностранным журналистам

«Неуважаемый Зеппельт,

Вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда (Фрейд — австриец. — Прим. «Чемпионата»), которому приписывают фразу «иногда сигара — это просто сигара».

Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, Вы себя лучше знаете.

О чём это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждёте подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по старинке Вас назвала. Но у Вас есть все основания жаловаться и по этому поводу.

Попробуйте заняться спортом, выплёскивать свою злобу в спортзале (слышала, что в Германии их недавно открыли). И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее.

Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов.

Вам как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны — и это видел весь мир, — я дам совет. Можете так не стараться, всё напрасно — наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики.

Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю Вам для настроения цитату Фёдора Михайловича: «Красота спасёт мир».

Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счёт», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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