Геннадий Шипулин отреагировал на выход сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020

Бывший главный тренер сборной России Геннадий Шипулин прокомментировал выход российских волейболистов в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо победили Бразилию со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

«У нас прекрасная сборная! Я надеюсь, что в наших руках победа на Олимпийских играх. Я думаю, что главному тренеру надо смелей варьировать состав. Жалко, что французам уступили на предварительном этапе, а так я верю в психологию, в настрой команды. Наша сборная очень сильна, и я верю, что мы должны победить.

Ярослав Подлесных вышел — молодец! Ребята молодцы, надо так держать. Я верю в наших ребят», — цитирует Шипулина «РБК-Спорт».

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