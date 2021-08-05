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Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в олимпийском турнире по карате в Токио-2021

Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в олимпийском турнире по карате
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Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в соревнованиях по карате (ката) на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Серебряным призёром стала японка Кию Симидзу.

Обладательницами бронзы стали представительница Гонконга Мо Шон Грейс Лау и итальянка Вивьяна Боттаро.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Карате
Женщины. Ката. Финал
05 августа 2021, четверг. 13:50 МСК
Окончено
1
Сандра Санчес Хайме
Испания
2
Кию Симидзу
Япония
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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