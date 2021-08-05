Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в олимпийском турнире по карате
Поделиться
Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в соревнованиях по карате (ката) на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Серебряным призёром стала японка Кию Симидзу.
Обладательницами бронзы стали представительница Гонконга Мо Шон Грейс Лау и итальянка Вивьяна Боттаро.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Лидирует Китай (33-24-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 5 августа 2021
-
15:05
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:46
-
14:42
-
14:29
-
14:18
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
13:44
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
13:11
-
12:58
-
12:58
-
12:40
-
12:36
-
12:32
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:24
-
11:24
Партнерский контент