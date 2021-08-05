Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Мужская сборная Бельгии выиграла золото Олимпиады-2021 в хоккее на траве

Мужская сборная Бельгии выиграла золото Олимпиады-2020 в хоккее на траве
Комментарии

Мужская сборная Бельгии выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в хоккее на траве. В финале она одолела команду Австралии. Основное время встречи завершилось вничью 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0). По буллитам победили бельгийцы — 3:2.

В противостоянии за бронзу команда Индии победила Германию — 5:4 (0:1, 3:2, 2:0, 0:1).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021