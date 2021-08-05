Мужская сборная Бельгии выиграла золото Олимпиады-2020 в хоккее на траве

Мужская сборная Бельгии выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в хоккее на траве. В финале она одолела команду Австралии. Основное время встречи завершилось вничью 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0). По буллитам победили бельгийцы — 3:2.

В противостоянии за бронзу команда Индии победила Германию — 5:4 (0:1, 3:2, 2:0, 0:1).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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