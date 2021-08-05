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Украинка Анжелика Терлюга завоевала серебро Олимпиады-2021 в соревнованиях по карате

Украинка Анжелика Терлюга завоевала серебро Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате
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Представительница Болгарии Ивэт Горанова завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг. В финале она победила представительницу Украины Анжелику Терлюгу со счётом 5:1.

Обладательницами бронзовых наград стали Беттина Планк из Австрии и Вень Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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