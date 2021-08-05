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Испанец Альберто Хинес Лопес выиграл золото Олимпийских игр — 2021 в скалолазании

Испанец Альберто Хинес Лопес выиграл золото Олимпийских игр — 2020 в скалолазании
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Испанец Альберто Хинес Лопес выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по скалолазанию. Серебряным призёром стал американец Натаниэль Коулман. Бронза досталась представителю Австрии Якобу Шуберту.

Скалолазание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины
1. Альберто Хинес Лопес (Испания) — 28,00.
2. Натаниэль Коулман (США) — 30,00.
3. Якоб Шуберт (Австрия) — 35,00.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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