Стал известен соперник мужской сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2020 в Токио

Мужская сборная Франции по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв команду Аргентины со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

В финале французы сыграют с россиянами. В противостоянии за бронзу встретятся команды Бразилии и Аргентины. Оба матча состоятся 7 августа.



На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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