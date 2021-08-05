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Стал известен соперник мужской сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2021 в Токио

Стал известен соперник мужской сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2020 в Токио
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Мужская сборная Франции по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв команду Аргентины со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

В финале французы сыграют с россиянами. В противостоянии за бронзу встретятся команды Бразилии и Аргентины. Оба матча состоятся 7 августа.

На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпийские игры (м). 1/2 финала
05 августа 2021, четверг. 15:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Аргентина
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