Стал известен соперник мужской сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2020 в Токио
Поделиться
Мужская сборная Франции по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв команду Аргентины со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).
В финале французы сыграют с россиянами. В противостоянии за бронзу встретятся команды Бразилии и Аргентины. Оба матча состоятся 7 августа.
На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпийские игры (м). 1/2 финала
05 августа 2021, четверг. 15:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Аргентина
Комментарии
- 5 августа 2021
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:00
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:18
-
15:14
Партнерский контент