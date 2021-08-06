Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 6 августа

Сегодня, 6 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 6 августа 2021 года

Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба. 50 км

1. Давид Томала (Польша) — 3:50.08.

2. Йонатан Хильберт (Германия) — 3:50.44

3. Эван Данфи (Канада) — 3:50.59.



Пляжный волейбол. Женщины

1. Эйприл Росс / Аликс Клайнман (США).

2. Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия).

3. Анук Верже-Депре / Джоана Хайдрих (Швейцария).



Бокс. Мужчины. До 91 кг

1. Хулио ла Крус (Куба).

2. Муслим Гаджимагомедов (Россия).

3. Абнер Тейшейра (Бразилия) и Дэвид Ника (Новая Зеландия).

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон

1. Кэти Арчибальд / Лора Кенни (Великобритания) — 78.

2. Амали Дидериксен / Джули Лет (Дания) — 35.

3. Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (Россия) — 26.

Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба. 20 км

1. Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:29.12.

2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29.37.

3. Лю Хун (Китай) — 1:29.57.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды).

2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).

3. Джек Карлин (Великобритания).

Современное пятиборье. Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания) — 1385 (олимпийский рекорд).

2. Лаура Асадаускайте (Литва) — 1370.

3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1368.



Хоккей на траве. Женщины

1. Нидерланды.

2. Аргентина.

3. Великобритания.

Карате. Мужчины. Ката

1. Рио Киюна (Япония).

2. Дамьян Уго Кинтеро (Испания).

3. Ариэль Торрес Гутьеррес (США) и Али Софуоглу (Турция).

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг

1. Гэйбл Дэн Стивенсон (США).

2. Гено Петриашвили (Грузия).

3. Амир Хоссейн Заре (Иран) и Таха Акгюль (Турция).

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг

1. Маю Мукаида (Япония).

2. Цзяню Пань (Китай).

3. Ванесса Колодинская (Беларусь) и Болортуя Бат Очир (Монголия).

Настольный теннис. Мужчины. Командный турнир

1. Китай.

2. Германия

3. Япония.

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия).

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь).

3. Кайл Дуглас Дейк (США) и Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м

1. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 12.58,15.

2. Мохаммед Ахмед (Канада) — 12.58,61.

3. Пол Челимо (США) — 12.59,05.

Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг

1. Йована Прекович (Сербия).

2. Инь Сяоянь (Китай).

3. Джана Лотфи (Египет) и Мерве Джобан (Турция).

Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 48,36.

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,20.

3. Эллисон Феликс (США) — 49,46.

Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг

1. Луиджи Буза (Италия).

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан).

3. Станислав Горуна (Украина) и Габор Харшпатаки (Венгрия).

Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.53,11 (олимпийский рекорд).

2. Лора Мьёр (Великобритания) — 3.54,50.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 3.55,86.

Скалолазание. Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения) — 5,00.

2. Михо Нонака (Япония) — 45,00

3. Акиё Ногути (Япония) — 64,00.

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья

1. Шиин Лю (Китай) — 66,34.

2. Мария Андрейчик (Польша) — 64,61.

3. Келси-Ли Барбер (Австралия).



Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м

1. Ямайка — 41,02.

2. США — 41,45.

3. Великобритания — 41,88.



Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м

1. Италия — 37,50.

2. Великобритания — 37,51.

3. Канада — 37,70.

Футбол. Женщины

1. Канада.

2. Швеция.

3. США.

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