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Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК

Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может стать председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Insidethegames.

Главная соперница россиянки в борьбе за этот пост — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финская экс-хоккеистка Эмма Терхо. Сейчас Исинбаева и Терхо входят в комиссию спортсменов МОК.

Выборы пройдут в пятницу. Фавориткой считается бывшая финская спортсменка. Победитель голосования сменит на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве и займет ее место в составе исполкома МОК.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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