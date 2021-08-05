Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может стать председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Insidethegames.
Главная соперница россиянки в борьбе за этот пост — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финская экс-хоккеистка Эмма Терхо. Сейчас Исинбаева и Терхо входят в комиссию спортсменов МОК.
Выборы пройдут в пятницу. Фавориткой считается бывшая финская спортсменка. Победитель голосования сменит на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве и займет ее место в составе исполкома МОК.
Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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