Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может стать председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Insidethegames.

Главная соперница россиянки в борьбе за этот пост — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финская экс-хоккеистка Эмма Терхо. Сейчас Исинбаева и Терхо входят в комиссию спортсменов МОК.

Выборы пройдут в пятницу. Фавориткой считается бывшая финская спортсменка. Победитель голосования сменит на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве и займет ее место в составе исполкома МОК.



Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.