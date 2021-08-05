Иранский борец Яздани, проигравший в финале Олимпиады-2020, устроил погром

Иранский борец Хасан Яздани, который является олимпийским чемпионом и чемпионом мира, устроил погром после финальной схватки на Играх в Токио (Япония).
В олимпийском финале в весовой категории до 86 кг Яздани проиграл американцу Дэвиду Тэйлору. После этого иранский спортсмен в агрессивной манере направился в разминочную зону, где находятся все спортсмены, стал громко кричать, бить по стенам и разбрасывать инвентарь.
«Яздани может понести ответственность за такое поведение. Это неприемлемо», — приводит ТАСС слова своего собеседника.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
- 5 августа 2021
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