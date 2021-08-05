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«Это было мечтой». «Пляжник» Олег Стояновский — о выходе в финал Олимпиады-2020

«Это было мечтой». «Пляжник» Олег Стояновский — о выходе в финал Олимпиады-2020
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Россиянин Олег Стояновский, который вместе с партнёром Вячеславом Красильниковым вышел в финал Олимпийских игр – 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу, прокомментировал победу в полуфинальном матче над представителями Катара Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тиджаном (2:0).

«Эти ребята уже сыграли в пяти или шести финалах в этом году. Сейчас они лидеры в мировом рейтинге, поэтому мы знали, что они играют очень хорошо. Мы уступили им в последнем матче перед Играми, но, как показал олимпийский турнир, мы также являемся одной из сильнейших команд мира.

Мы стараемся сосредоточиться только на своей игре. У нас был неудачный старт в группе, но мы улучшали игру от матча к матчу и были уверены в этой победе.

Мы в финале Олимпийских игр — это было нашей мечтой с тех пор, как начали играть в пляжный волейбол вместе. Наконец, наша тяжёлая работа окупилась, и мы очень счастливы. Это история российского пляжного волейбола. Первая в истории олимпийская медаль», — сказал Стояновский после матча.

В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

«Норвегия — одна из сильнейших команд в последние два-три года, они играют очень хорошо, что и доказали выходом в финал. Надеемся, что это будет отличная игра, будем наслаждаться финалом», — сказал Стояновский.

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