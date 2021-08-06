Олимпийский чемпион Токио, прославившийся вязанием на трибунах, показал итог своей работы

Британский спортсмен Томас Дэйли, завоевавший на Олимпийских играх в Токио золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки, показал, что он успел связать за время своего пребывания в Японии.

Публикация доступна в «инстаграме» Томаса Дэйли

«Когда я приехал в Токио, то хотел сделать что-то, что напомнило бы мне об Олимпийских играх, чтобы вспомнить о них в будущем. Я разработал цветной шаблон, который содержит в себе всё, что было на этой Олимпиаде», — написал спортсмен у себя в «инстаграме».

Напомним, британец Томас Дэйли завоевал свою первую олимпийскую медаль на Играх в Токио в прыжках с 10-метровой вышки. Звездой социальных сетей спортсмен стал не поэтому. Камеры заметили его за вязанием на трибунах во время женских соревнований по прыжкам в воду. Фотография стала популярной в сети.

Оказалось, что у спортсмена есть отдельный аккаунт в «Инстаграме», полностью посвященный его хобби.