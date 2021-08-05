Россиянка Юлия Тимошинина стала 11-й на Олимпиаде-2020 в прыжках в воду с вышки

Россиянка Юлия Тимошинина заняла 11-е место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Золото выиграла китаянка Хунчань Цюань. Серебро завоевала её соотечественница Юйси Чэнь. Бронза досталась австралийке Мелиссе Ву.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Вышка. 10 м

1. Хунчань Цюань (Китай) — 466,20.

2. Юйси Чэнь (Китай) — 425,40.

3. Мелисса Ву (Австралия) — 371,40...

11. Юлия Тимошинина (Россия) — 263,00.

Россиянка Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).



На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград.

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