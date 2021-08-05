Россиянка Юлия Тимошинина стала 11-й на Олимпиаде-2020 в прыжках в воду с вышки
Поделиться
Россиянка Юлия Тимошинина заняла 11-е место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Золото выиграла китаянка Хунчань Цюань. Серебро завоевала её соотечественница Юйси Чэнь. Бронза досталась австралийке Мелиссе Ву.
Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Вышка. 10 м
1. Хунчань Цюань (Китай) — 466,20.
2. Юйси Чэнь (Китай) — 425,40.
3. Мелисса Ву (Австралия) — 371,40...
11. Юлия Тимошинина (Россия) — 263,00.
Россиянка Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 5 августа 2021
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
10:21
-
10:18
-
10:17
-
10:07
-
10:05
-
10:05
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:54
-
09:50
-
09:48
-
09:46
-
09:43
-
09:25
-
09:18
-
09:05
-
09:01
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:34
-
08:18
-
08:10
-
08:08
-
07:58
-
07:52
-
07:25
-
07:21
-
07:12
-
07:01
Партнерский контент