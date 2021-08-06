Двух белорусских тренеров выслали из Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации и выслал из олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщается в пресс-службе организации.

Отмечается, это решение было принято для благополучия белорусских спортсменов. Позже двум тренерам дадут возможность высказать свою версию произошедшего.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.