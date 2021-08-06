В Евросоюзе назвали Лукашенко виновным в нарушении олимпийского перемирия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако, ещё одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — написал Боррель в своём «твиттере».
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
- 6 августа 2021
-
04:36
-
04:17
-
04:05
-
03:55
-
03:39
-
03:30
-
02:14
-
00:56
-
00:50
-
00:33
-
00:24
-
00:09
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:33
-
23:29
-
22:28
-
21:59
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05