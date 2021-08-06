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В Евросоюзе назвали Лукашенко виновным в нарушении олимпийского перемирия

В Евросоюзе назвали Лукашенко виновным в нарушении олимпийского перемирия
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако, ещё одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — написал Боррель в своём «твиттере».

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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