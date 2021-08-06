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«Хьюстон, я дома». Симона Байлз поделилась фотографиями со встречи с семьёй

«Хьюстон, я дома». Симона Байлз поделилась фотографиями со встречи с семьёй
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз сообщила, что вернулась домой с Олимпиады в Токио (Япония).

«Хьюстон, я дома. Спасибо, что мне ни минуты не пришлось ждать встречи с семьёй», — написала гимнастка.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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