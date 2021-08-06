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Велогонщица из Нидерландов сломала рёбра и ключицу на Олимпиаде-2021 в Токио

Велогонщица из Нидерландов сломала рёбра и ключицу на Олимпиаде в Токио
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Представительница Нидерландов Лаурин ван Риссен получила серьёзные травмы после столкновения с соперницей из Великобритании в ходе полуфинальных соревнований в кейрине на Олимпийских играх в Токио, сообщает AP. Спортсменка потеряла сознание после падения. Она не смогла покинуть арену самостоятельно.

Врачи диагностировали у ван Риссен перелом рёбер, ключицы и ушиб лёгкого. По словам представителя сборной Нидерландов, спортсменка не помнит момент падения.

Золото в кейрине выиграла нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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