Гандболистка Дмитриева — о выходе в полуфинал Олимпиады: опять играем на валидоле

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева обыграли команду Черногории со счётом 32:26.
«Мне было спокойно. Была уверена, что обыграем Черногорию. Но концовка первого тайма у нас не задалась, мне это не нравится. Надеюсь, дальше мы это исправим и такое не повторится. В чём причина? Честно, конкретно не могу сказать. Может, девчонкам тяжело с лавки выходить. Пока они входят в игру, скатываемся до двух мячей разницы. Потом опять играем на валидоле, как говорит Евгений Васильевич Трефилов.
Стараюсь подсказать, какую комбинацию лучше сыграть. Потому что я уже была на площадке и видела, как смещаются защитники. Например, Кате Ильиной подсказываю, под кого лучше сыграть. И она всегда тоже, если что-то замечает со скамейки, в тайм-ауте мне говорит, где лучше пройти и бросить», — цитирует Дмитриеву официальный сайт ФГР.
Сегодня, 6 августа, россиянки в полуфинале сыграют с норвежками.
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