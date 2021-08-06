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Казахстанский борец избежал наказания за укус соперника на Олимпиаде — 2021 в Токио

Казахстанский борец избежал наказания за укус соперника на Олимпиаде — 2020 в Токио
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Объединённый мир борьбы не стал наказывать казахстанского борца Нурислама Санаева, который во время поединка в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио укусил своего соперника — Рави Кумара из Индии. Поступок Санаева не помешал Кумару выйти в финал, где он уступил россиянину Зауру Угуеву.

«Мы пришли к выводу, что предпринятое действие было неосознанной реакцией», — говорится в заявлении UWW.

Санаев стал обладателем бронзовой медали.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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