Елена Исинбаева проиграла Эмме Терхо на выборах главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева не была избрана на пост главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, сообщает Inisde the Games. Выборы выиграла двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, финская экс-хоккеистка Эмма Терхо.

Победительница голосования сменила на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.

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