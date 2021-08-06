Сёстры Аверины лидируют в квалификации многоборья ОИ-2020 после двух упражнений

В Токио (Япония) на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр» в эти минуты проходят квалификационные соревнования Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в женском многоборье.



Россию представляют Дина и Арина Аверины. После двух соревнований — с обручем и мячом — наши спортсменки продолжают лидировать в общей таблице, набрав 55.225 и 54.475 баллов соответственно. Ближайшая преследовательница — представительница Беларуси Алина Гарнашко (53.600).



Дина Аверина на первом этапе с обручем набрала 27.625 баллов, на втором с мячом — 27.600. У Арины — 27.225 и 27.250.



Отметим, что лучший результат на втором этапе с мячом у представительницы Израиля Линой Ашрам — 28.250.



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