Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах

Испанский ходок Хесус Анхель Гарсия Брагадо стал первым спортсменом, участвовавшим в соревнованиях по лёгкой атлетике в восьми Олимпийских играх.

51-летний Гарсия принимал участие в Олимпиаде 1992 года, когда победителю сегодняшнего финала в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Токио поляку Давиду Томале не было и трёх лет. Сам же Гарсия в гонке в Токио занял 35-е место.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 30 золотыми наградами, 35 серебряными и 27 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 22 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.