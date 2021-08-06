Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в соревнованиях по плаванию в пятиборье

На Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье.
Победу одержала российская спортсменка Гульназ Губайдуллина с результатом 2.07,31. Это является олимпийским рекордом. Победа в этом виде позволила ей заработать 296 баллов.
Россиянка Ульяна Баташова заняла третье место в своём заплыве. Её время 2.11,14.
В общем зачёте пятиборья Губайдуллина идёт на 10-м месте, Баташова занимает третью строчку.
Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 30 золотыми наградами, 35 серебряными и 27 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 22 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовая медаль.
- 6 августа 2021
-
10:37
-
10:33
-
10:15
-
10:14
-
10:13
-
10:10
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:14
-
09:11
-
08:36
-
08:33
-
08:29
-
08:18
-
08:12
-
08:07
-
08:03
-
07:52
-
07:46
-
07:37
-
07:22
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:27
-
06:26
-
06:19
-
06:15
-
06:11
-
06:01
-
05:34
-
05:34
-
05:32
-
05:23