Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в соревнованиях по плаванию в пятиборье

На Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье.

Победу одержала российская спортсменка Гульназ Губайдуллина с результатом 2.07,31. Это является олимпийским рекордом. Победа в этом виде позволила ей заработать 296 баллов.

Россиянка Ульяна Баташова заняла третье место в своём заплыве. Её время 2.11,14.



В общем зачёте пятиборья Губайдуллина идёт на 10-м месте, Баташова занимает третью строчку.



Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 30 золотыми наградами, 35 серебряными и 27 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 22 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовая медаль.