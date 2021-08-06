Российские велогонщицы завоевали бронзу Олимпиады-2020 в мэдисоне

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Их результат — 26 очков. Золото завоевали представительницы Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни, на их счету 78 очков. Вторыми стали датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет (35 очков).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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