Велогонщик Харри Лаврейсен из Нидерландов выиграл золото Олимпиады-2020 в спринте

Велогонщик из Нидерландов Харри Лаврейсен выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В финале его соперником стал соотечественник Джеффри Хугланд.
Первый заезд выиграл Хугланд с отрывом в 0,012 секунды. Второй старт остался за Лаврейсеном (+0,015). Решающий заезд также выиграл Харри (+0,208).
Обладателем бронзы стал британец Джек Карлин, дважды победивший россиянина Дениса Дмитриева.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 6 августа 2021
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