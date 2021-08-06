Юрист рассказал, чем грозит положительный допинг-тест сборной Бразилии по волейболу

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость об обнаружении положительной допинг-пробы у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты. Женская сборная Бразилии по волейболу с Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр.



«Женскую сборную Бразилии по волейболу не могут дисквалифицировать с Олимпийских игр. Наша команда не может получить место в полуфинале. По кодексу ВАДА, чтобы такое стало возможным, надо хотя бы два положительных допинг-случая в команде. В некоторых видах спорта и больше. Но один случай никак не влияет на выступление всей команды», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная Бразилии обыграла российскую команду со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.