Американский борец на последней секунде вырвал победу у грузина и завоевал золото ОИ-2020

Американец Гейбл Дэн Стивенсон выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. В финальном поединке он уступал представителю Грузии Гено Петриашвили, но вырвал победу на последней секунде — 10:8.

Обладателями бронзовых наград стали иранец Амир Хоссейн Заре и турок Таха Акгюль.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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