Джошуа Чептегеи стал олимпийским чемпионом в беге на 5000 м

На Олимпийских играх в Токио завершился финал в соревнованиях по бегу на дистанции 5000 метров среди мужчин.

Победителем стал Джошуа Чептегеи из Уганды. Его время 12:58.15. Серебряную медаль завоевал канадец Мохаммед Ахмед с результатом 15:58.61. Тройку лидеров замкнул Пол Челимо из США. Его результат 15:59.05.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 29 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 23 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали.



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