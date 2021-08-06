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Ванесса Колодинская из Беларуси стала бронзовым призёром ОИ-2021 в соревнованиях по борьбе

Ванесса Колодинская из Беларуси стала бронзовым призёром ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе
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Японка Маю Мукаида выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 53 кг. В финале она победила представительницу Китая Цзяню Пань со счётом 5:4.

Обладательницами бронзовых наград стали Ванесса Колодинская (Беларусь) и Болортуя Бат Очир (Монголия).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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