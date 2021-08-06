Сербка Йована Прекович завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по карате

Представительница Сербии Йована Прекович завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 61 кг. В финале она победила представительницу Китая Инь Сяоянь.



Обладательницами бронзовых наград стали Джана Лотфи (Египет) и Мерве Джобан (Турция).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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