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Японец Рио Киюна выиграл золото Олимпиады-2021 в соревнованиях по карате

Японец Рио Киюна выиграл золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате
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Японец Рио Киюна выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (ката). В финале он победил представителя Испании Дамьяна Уго Кинтеро.

Обладателями бронзовых наград стали американец Ариэль Торрес Гутьеррес и турок Али Софуоглу.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует Китай (34-24-17). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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