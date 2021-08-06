Украинец Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате

Итальянец Луиджи Буза завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 75 кг. В финале он победил представителя Азербайджана Рафаэля Агаева со счётом 1:0.



Обладателями бронзовых наград стали украинец Станислав Горуна и венгр Габор Харшпатаки.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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