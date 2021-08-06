Гандболистка Ведёхина — о финале: французы не дурачки, будем готовить для них что-то новое

Российская гандболистка Полина Ведёхина прокомментировала выход национальной сборной в финал Олимпиады в Токио.

«Изначально перед вторым таймом поставили задачу не останавливаться. Во втором тайме был небольшой затык. Слава богу, что всё так вышло, концовка была бесконечной. Старались тянуть время, заработали две минуты. Пришлось ещё тянуть, всё сыграло в нашу пользу. Сейчас в какой-то степени всё происходит на морально-волевых, в русском духе.



Тот проигрыш и ничья, которые были, дали нам пинок, как сказал бы Евгений Васильевич. С каждой игрой стали лучше чувствовать друг друга. Сегодня самая нервная игра карьере. Такие матчи всегда становятся самыми сложными. Я ещё не выплакалась. Приеду домой, наверное, будет истерика: и смеяться, и плакать. Завтра есть время для восстановления. Хочется поблагодарить всех болельщиков, всех слышали, спасибо тем, кто был в России. Французы тоже не дурачки, будут настраиваться против нас, будем готовить для них что-то новое, как-то по-другому сыграем», — передаёт слова Ведёхиной корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.