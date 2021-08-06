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Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио
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Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпийских игр в Токио.

Россиянки в полуфинальном матче обыграли команду Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу сборной России.

В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).

В первом тайме гандболистка сборной России Анна Сень получила красную карточку в первом тайме за попадание локтем в лицо сопернице.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 36 золотых медали, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотыми наградами, 35 серебряными и 31 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовая медаль.

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