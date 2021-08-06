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Сборная Италии сенсационно завоевала золото в мужской эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2020

Сборная Италии сенсационно завоевала золото в мужской эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2020
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Мужская сборная Италии сенсационно завоевала золотые медали в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат команды, за которую выступили Лоренцо Патта, Ламонт Марсель Джейкобс, Эсеоса Фостине Десалу и Филиппо Торту, — 37,50. Второй к финишу пришла сборная Великобритании (37,51). Бронзу завоевали канадцы (37,70).

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
06 августа 2021, пятница. 16:50 МСК
Окончено
1
Италия
37.50
2
Великобритания
37.51
3
Канада
37.70

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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