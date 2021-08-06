Сборная Италии сенсационно завоевала золото в мужской эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2020

Мужская сборная Италии сенсационно завоевала золотые медали в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат команды, за которую выступили Лоренцо Патта, Ламонт Марсель Джейкобс, Эсеоса Фостине Десалу и Филиппо Торту, — 37,50. Второй к финишу пришла сборная Великобритании (37,51). Бронзу завоевали канадцы (37,70).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 6 августа 2021
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:36
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
16:11
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:39
-
15:36
-
15:30