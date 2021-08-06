Российская гандболистка Макеева прокомментировала победу над Норвегией и выход в финал ОИ

Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу над сборной Норвегии в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио. Россиянки победили со счётом 27:26, в финале соперником станет сборная Франции.
«Очень рада и счастлива, что в финале. Понимали, как будет сложно. Норвегия — дисциплинированная команда. Смогли выстоять, это характер, подготовка, эмоции, воля к победе. Восстановиться и идти в финал.
Жить буду. Мы команда. Все должны быть один за всех. Анне Сень всё зачтётся. Понимаю, каково это. Спорт — так бывает, так случилось.
Я поймала кураж, знаю, как играет их вратарь, играешь на кураже, на эмоциях. Мы не можем спокойно. Заложено это в нас. Всегда начинается, чтобы побольше валидола выпили дома», — передаёт слова Макеевой корреспондент «Чемпионата».
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- 6 августа 2021
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