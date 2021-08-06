Женская сборная Канады стала победителем олимпийского футбольного турнира

Сегодня, 6 августа, в финальном матче олимпийского футбольного турнира встретились женские сборные Канады и Швеции. Встреча проходила на стадионе «Ниссан» (Иокогама, Япония), её обслуживала бригада арбитров во главе с россиянкой Анастасией Пустовойтовой. Основное и дополнительно время финального матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась канадская команда – 2:3.
Счёт в матче на 34-й минуте открыла Швеция, гол забила Стина Блакстениус. Однако на 67-й минуте Джесси Флеминг сравняла счёт, реализовав пенальти. Больше голов в основное и дополнительное время забито не было, игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказалась канадки. Команды пробили по 6 пенальти, Швеция сумела реализовать лишь два из них, Канада — три.
Таким образом, женская сборная Канады становится победителем олимпийского футбольного турнира, принося в зачёт своей страны золотые медали.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 6 августа 2021
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