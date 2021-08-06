Гандболистка Вяхирева: финал будет, когда заберём то, что наше

Российская гандболистка Анна Вяхирева подвела итоги победного полуфинала с командой Норвегии (27:26) на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
«Выражаю респект норвежкам. Настоящая бойня, отличный матч. Максимальный уровень гандбола был сегодня. Горжусь девчонками, выложили на площадке всё. Финал будет, когда заберём то, что наше. Почти не помню, что было в перерыве. Всё оставила на площадке. Счастлива, горда. Думаю только о финале», — сказала Вяхирева на пресс-конференции.
В финале, как и 5 лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа. В 2016 году Вяхирева стала олимпийской чемпионкой, так как в решающем матче россиянки обыграли француженок – 22:19. Тогда в полуфинале команда Евгения Трефилова также играла с Норвегией (38:37 ОТ).
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