Россия прорвалась в финал Олимпиады! Наши девушки продолжают золотую сказку?

Как и на Олимпийских играх — 2016 россиянки в полуфинале рубились с Норвегией. И опять одержали драматичную победу с разницей в один мяч!

Как же норвежки мечтали о таком полуфинале на Олимпиаде в Токио! Ещё бы, в Рио-де-Жанейро они тоже сметали всех, кто попадался на пути, пока не встретились со сборной России. И та полуфинальная битва вошла в историю гандбола. Два овертайма, бросок по нашим воротам на последних секундах и миллиметровый промах. Фантастические эмоции наших девчонок и интервью Евгения Трефилова про вой в раздевалке.

Но ведь у наших девчонок была своя мечта. Вновь встретиться с непобедимой, казалось бы, командой, вновь выиграть и заставить соперниц рыдать. Особенно после того, что было на старте Олимпийских игр.

Перестрелка на равных

Норвежки начали с центра площадки. И попытались пройти через центр, но превосходно сыграли Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева. Норвежки мяч потеряли, мгновенный розыгрыш быстрого центра и Вяхирева в атаке положила мяч прямо в девятку ворот Катрин Лунде.

Вновь атака норвежек, вновь потеря, вновь быстрый отрыв, но к броску Вяхиревой норвежский вратарь была готова. Третья атака норвежек, доводка до края, бросок – штанга. А Дмитриева в быстрой атаке пристреляла другую девятку. Но наши девчонки тоже не каждую атаку реализовывали. Через четыре минуты счёт стал равным, и далее перестрелка с быстрыми наскоками перешла в жёсткую, а иногда и жестокую позиционную игру.

До 10-й минуты центр нашей обороны представлял собой стену, через которую не проходил ни один мяч, но норвежки разрезали наш центр передачей на Кари Браттсет.

Норвежки очень внимательно следили за Вяхиревой, но с нашей полусредней не справлялись. После пары бросков в Лунде лидер нашей сборной нашла путь к воротам Норвегии, попутно раздавая шикарные передачи. Чего стоит только пас за спину на линейную Ксению Макееву, оказавшуюся на месте левой полусредней.

Удар в лицо и по российской обороне

На 14-й минуте наша сборная осталась без Анны Сень, которая получила красную карточку за удар Нуры Мёрк в лицо. Лидер норвежец сделала едва уловимую паузу и чуть опустила голову, а потом шагнула вперёд, чтобы Сень точно не промахнулась. Это было первое и последнее появление нашей центральной защитницы в матче. Французские близняшки Жюли и Шарлотт Бонавентюра, судьи этого матча, мгновенно удалили нашу гандболистку, едва посмотрев повтор.

Страсти на площадке только накалялись. Это была просто рубка. В каждом моменте. В каждую секунду. Во второй половине было несколько эпизодов, когда казалось, что норвежки оторвутся в счёте, убегут, а достать их будет тяжело. Но нет же, нет! Наши просто стояли стеной, а когда эта защитная стена рвалась, в дело вступала Анна Седойкина, заменившая по ходу игры Викторию Калинину. Голкипер сборной России действовала очень надёжно.

Норвежки просто вязли в обороне российской команды, а быстрый центр у них не получался – наши просто не давали такой возможности. А в концовке тайма сборная России сыграла просто великолепно. Седойкина тащила, Вяхирева, Юлия Манагарова и Дмитриева забросили тогда, когда было очень сложно, Ильина не давала шансов с семиметровых. Ну и апогеем стал гол Вяхиревой с семи метров за секунду до сирены. 14:11. В нашу пользу. Несмотря на удаление одного из основных игроков.

Бросок, бросок, бросок!

Второй тайм начался с отличной атаки сборной России, но Владлена Бобровникова с хорошей позиции попала прямо в ногу Катрин Лунде. В ответ последовал мгновенный быстрый отрыв норвежек и гол в наши ворота. Тут же быстрый цент в исполнении россиянок, выход Дмитриевой на бросковую позицию, толчок нашей разыгрывающей и пенальти. И Катя Ильина не смогла переиграть Лунде.

Норвежки вновь забили, сократив преимущество до минимума. И с каким же трудом после этого нашим девочкам давались точные броски! Но россиянки раз за разом продирались к воротам Лунде. И забрасывали. Макеева чудесным парашютом после чудесного паса Бобровниковой. Вяхирева – очередным броском в девятку после очередной прорезки по месту правой полусредней. Макеева – мощнейшим бросков с шести метров после ещё одной чудо-передачи Бобровниковой. Сама Владлена – едва не отбив руку Катрин Лунде.

В наших воротах Седойкина продолжала творить чудеса. Хотя сама она не любит этого выражения. Анна просто делала свою работу. Как и все остальные. Норвежки рвались отыгрываться, но очень торопились. Россиянки замечательно оборонялись, ни на секунду не теряя концентрацию. Поэтому и делали перехваты, бежали и забивали.

Всё было очень круто до середины второго тайма, когда преимущество сборной России выросло до шести мячей. И тут что-то сломалось… Нура Мёрк, провалившая первый тайм, забросила три гола подряд. Два с семиметровых, а один в пустые ворота, когда наши в меньшинстве потеряли мяч в атаке.

Гений на площадке и гений в воротах

Полина Ведёхина прервала эту серию Мёрк броском в девятку, а Седойкина отбила бросок в упор. Потом был шикарный гол Полины Кузнецовой с левого края, когда судьям даже понадобился просмотр, а затем она же забросила после отличного паса сестры. Сборная России делала главное – не давала норвежкам играть в удобную для них игру и бежать в быстрые отрывы.

Сборная Норвегии отдала всё, что у неё было. Сократила отставание до минимума. Атаковала через Ксению Макееву, у которой от усталости руки не поднимались. Но у них не было такого игрока, как Анна Вяхирева. Гандбольный Месси, как называет её весь мир, раз за разом обыгрывала соперниц и забивала. И не было у норвежек такого игрока, как Анна Седойкина. Но герои – все без исключения.

Последняя минута тянулась целую вечность. Мы в меньшинстве, впятером, руки арбитров подняты, и тут Юлия Манагарова заставляет соперницу фолить, подставляя лицо под сильный удар. Удаление, новое время на атаку, а до конца всего 30 секунд. Нужно было всего лишь не потерять мяч, что наши девчонки и сделали.

Сборная России – в финале Олимпийских игр. Вновь. И вновь, как и пять лет назад, в решающем матче играть со сборной Франции. Нужен ещё один римейк.