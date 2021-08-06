Норвежская гандболистка раскритиковала судей после поражения от России на Олимпиаде
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Гаандболистка сборной Норвегии Нора Мёрк выразила недовольство работой судей после поражения от России (26:27) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио. Главной причиной стали последние минуты полуфинала, которые Россия провела в атаке, а Норвегии так и не удалось получить мяч.
«Что поделать, когда понимаешь, что россиянки получили 17 штрафных бросков. Это слишком. Я даже больше, чем в шоке. Даже не знаю, как это помягче объяснить», — приводит слова Мёрк NRK.
Напомним, на Играх-2016 Россия также одолела Норвегию в полуфинале — 38:37 ОТ. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.
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