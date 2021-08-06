Мать Сидакова рассказала, как борец готовился к Олимпиаде

Мать российского борца Заурбека Сидакова рассказала, как её сын готовился к Играм. В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0 и завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг,

«Заур с детства начал готовиться к Олимпиаде. Когда он пришел домой после своего первого проигрыша в детском турнире по вольной борьбе, то был очень огорчен. Все ребята с кубками, грамотами вернулись, а он ни с чем. И тогда он сказал, что впредь будет в два раза больше тренироваться, чтобы выиграть Олимпиаду. Через три месяца выиграл первый турнир, и сегодня победа на Олимпиаде.

Он был очень спокойный, будто не на Олимпиаде, а на сборах где-то был. Спросил, как мы, где папа. Я тоже старалась быть спокойной, чтобы не передавать ему свое волнение. Весь поединок просидела в самом дальнем углу дома, никогда не смотрю его схватки, и когда раздались крики радости, то поняла, что сын победил", — приводит слова матери Сидакова ТАСС.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.