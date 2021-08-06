«Буду бороться ради этих людей». Как Сидаков пережил трагедию в Беслане и стал чемпионом

Заурбека не пускали на тренировки из-за чудовищного теракта. Но он всё-таки стал борцом и посвящал свои победы жертвам трагедии.

Ни дня без медалей у наших борцов! Заурбек Сидаков принёс ещё одно золото российской команде. А ведь этого успеха могло бы и не быть.

Из-за чудовищного теракта в Беслане Сидакова не отпускали на тренировки. Мальчик был на грани бросить борьбу. Но он нашёл в себе силы продолжить занятия и стал чемпионом. Одну из своих побед Заурбек посвятил жертвам теракта.



Трогательная история олимпийского чемпиона.

Сидаков бросил борьбу из-за теракта в Беслане

Заурбек родился в небольшом осетинском селе Зильги, где вообще не было секций борьбы. Начать обучение единоборствам Сидаков смог только когда пошёл в школу. Ради тренировок мальчик добирался до Беслана, находящегося примерно в 10 километрах от его дома. Однако вскоре Заурбек был вынужден забросить занятия. После страшнейшего теракта в бесланской школе в 2004 году, который затронул многих друзей Сидакова, родители перестали отпускать его в город.



Спустя несколько месяцев Заурбек всё-таки вернулся к борьбе, но без особого желания. Мотивацию работать мальчику придал стыд из-за поражения на соревнованиях. Сидаков начал отдавать все силы борьбе и не уходил с тренировки, пока не побеждал соперника.

«Я боролся ради всех жертв этого чудовищного теракта»

Упорство Заурбека вскоре дало свои плоды. В 19-летнем возрасте борец попал в сборную России. Первый по-настоящему крупный успех ждал Сидакова на чемпионате мира – 2018. Победы от молодого борца тогда никто не ждал — на пути Заурбека стояли легенды вольной борьбы Джордан Барроуз из США и Франк Чамисо из Италии. Казалось, пройти через такую сетку малоизвестному спортсмену невозможно. Но Сидаков пошёл против прогнозов и вывел из борьбы сразу двух фаворитов. А в финале одолел грузина Автандила Кенчадзе и стал чемпионом мира. Заурбек и сам сначала не мог поверить в свой успех. Борец просыпался среди ночи и искал пояс, чтобы убедиться, что всё произошедшее — не сон.

Спустя год Сидаков доказал, что его успех был неслучайным. На чемпионате мира – 2019 спортсмен почти зеркально повторил свой прошлогодний путь: сначала победил американца Джордана Барроуза, а в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Свою победу Заурбек посвятил людям, затронутым бесланской трагедией.



«Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», — признавался Сидаков.

Сидаков — олимпийский чемпион!

Невероятная воля Заурбека привела его на Олимпиаду в Токио. Сидаков без особых проблем добрался до финала.

В 1/8 борец одолел Аугусто Мидану из Гвинеи-Бисау, в четвертьфинале победил узбека Бекзода Абдурахмонова, а в полуфинале разгромил казахстанца Данияра Кайсанова. В финале россиянину предстояло бороться с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Поединок борцы начали тяжело. Единственный балл в первом раунде заработал Сидаков, да и то благодаря штрафу белоруса. Активные действия со стороны Заурбека начались после перерыва. Россиянин начал агрессивно атаковать своего противника. Каждое результативное действие приносило ему по два балла. Белорус ничего не мог противопоставить Сидакову. Бой завершился со счётом 7:0.



После победы Заурбек не смог сдержать слёз. Борец взял флаг ОКР, вышел в центр ковра, упал на колени и заплакал.



Сидаков — наш третий олимпийский чемпион в борьбе!